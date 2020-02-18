МИД КНР не стал комментировать вопрос о том, почему миссия ВОЗ не посетит Хубэй

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник в ходе онлайн-брифинга не стал озвучивать причины, по которым специальная миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не будет посещать в ходе нынешнего визита в Китай провинцию Хубэй - изначальный очаг распространения коронавируса.

"Совместная миссия экспертов Китая и ВОЗ уже приступила к работе. Государственный комитет по здравоохранению опубликовал информацию по этому поводу. Соответствующие вопросы можно задать им", - сказал он.

Как сообщалось ранее, миссия ВОЗ состоит из 12 специалистов из разных стран, а также их китайских коллег. Они планируют посетить Пекин, а также провинции Гуандун и Сычуань.

Именно в провинции Хубэй складывается наиболее тяжелая ситуация - на этот регион и его административный центр Ухань приходится подавляющее большинство инфицированных и жертв. По последним данным, число зараженных коронавирусом в провинции составляет около 60 тыс. человек, еще 1,8 тыс. умерли.