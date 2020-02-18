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В Антитеррористическом центре СНГ рассказали о новых способах финансирования терроризма

Глава центра Андрей Новиков сообщил, что сейчас терроризм финансируется доходами от онлайн-казино и подставных интернет-магазинов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Террористы получают финансирование из дохода от онлайн-казино, хищений через подставные интернет-магазины и фишинговых атак. Об этом сообщил во вторник руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, выступая на 13-м совещании руководителей антитеррористических центров государств-участников СНГ.

"Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду", - приводит слова Новикова пресс-бюро АТЦ СНГ.

Новиков отметил, что "при сохранении природы и генезиса терроризма совершенно новое качество приобрела практика его реализации". "И связана такая динамика главным образом с технологическими решениями нового класса, нового уровня", - добавил он.

Глава АТЦ добавил, что "технологии террора обогатились за счет использования современной робототехники, прежде всего беспилотников". Он отметил, что нельзя игнорировать настолько заметные изменения на операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций. По его словам, многие страны СНГ уже приступили к формированию законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, в том числе в местах проведения массовых мероприятий и при защите критически важных объектов.

Противодействие в цифровом поле

Новиков рассказал, что Антитеррористический центр и спецслужбы стран Содружества уделят усиленное внимание информационному противодействию идеологии терроризма и его техническому обеспечению в цифровом поле. 

"Представляется правильным расширение спектра направлений нашей совместной деятельности, которым мы намерены уделить усиленное внимание в ближайшей перспективе. К их числу мы отнесли информационное противодействие идеологии терроризма, противодействие финансированию и материально-техническому обеспечению террористических организаций с учетом их перехода в цифровое поле", - цитирует Новикова пресс-бюро АТЦ.

Также среди приоритетных направлений сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом и экстремизмом глава АТЦ СНГ назвал повышение внимание к современным технологиям противодействия деятельности террористов-одиночек и "спящих ячеек" террористических организаций, межгосударственному взаимодействию по их выявлению. "В центре внимания остается и ситуация с лицами, возвращающимися из зон вооруженных конфликтов, - а это фильтрационная, профилактическая работа, реабилитация и реинтеграция в общество", - добавил Новиков.

Программы ресоциализации

Глава АТЦ СНГ также сообщил, что Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия апробировали программы адаптации и ресоциализации боевиков, участвовавших в боевых действиях и вернувшихся домой. 

По его словам, люди, участвовавшие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, в значительном количестве возвращаются домой с женами и детьми. Проблему реверса боевиков в страны исхода подробно изучают в Антитеррористическом центре.

"В целом ряде случаев в ряде государств СНГ проработаны не только алгоритмы возвращения таких лиц, но созданы и апробированы программы адаптации и ресоциализации. Специальные программы реализуются в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, России. Это, безо всякого преувеличения, уникальный опыт", - сказал Новиков.

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Россия
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