Полиция проверит информацию о применении пыток к юноше в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники подразделения собственной безопасности крымского МВД приступили к проверке информации о применении пыток со стороны правоохранителей к юноше в Крыму. Если их вина подтвердится, полицейских привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 17-летний житель Крыма заявил, что полицейские пытали его током и избивали ради признания в краже денег с автомойки. Пыткам подвергся также отец юноши.

"Информация, изложенная в публикации, доведена до сведения министра внутренних дел по Республике Крым. В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае подтверждения информации, изложенной в публикации, виновных привлекут к самой строгой дисциплинарной ответственности.