МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие победителям XX всероссийского конкурса "Инженер года - 2019" и лауреатам молодежной премии "Надежда России". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Наша страна по праву славится блестящей плеядой талантливых инженеров, конструкторов, изобретателей, рационализаторов производства, - подчеркнул президент. - Их прорывные открытия и разработки стали мощным вкладом в развитие отечественной научно-технической мысли, укрепление значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, промышленности, ОПК, в совершенствование профильного образования".

Путин заявил о важности продолжения традиций творческого и созидательного труда и добавил, что награды вручаются достойным представителям науки и инженерного корпуса из разных регионов России, среди которых молодые ученые и специалисты.

"Убежден, что ваши знания, способности, инициативность и новаторство обязательно будут востребованы. От души поздравляю победителей и лауреатов, желаю вам всего самого доброго", - отметил глава государства.