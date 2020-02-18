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Угроза взрыва в районных судах Санкт-Петербурга оказалась ложной

Учреждения работают в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва в двух районных судах Санкт-Петербурга оказались ложными. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, учреждения вернулись к работе после эвакуации людей.

"Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении.

Анонимные угрозы поступили в адрес судов утром во вторник. Злоумышленник также заявил в электронном письме, что в городе "заминированы" более 30 детских садов. Эта информация проверяется экстренными службами.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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