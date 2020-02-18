Facebook создаст специальный надзорный совет для обжалования решений по контенту

"Такие компании, как моя, также нуждаются в более тщательном контроле, когда речь идет о принимаемых нами решениях, поэтому мы создаем независимый надзорный совет, чтобы люди могли обжаловать решения относительно контента Facebook", - отметил Цукерберг. Технологические компании, по его словам, должны служить обществу, что налагает на них определенную ответственность. Именно поэтому необходимо усилить контроль и привлекать компании к ответственности за совершаемые ими ошибки.

"Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям", - добавил он. В настоящее время, как указывает Цукерберг, Facebook уже публикует более подробные отчеты о вредоносном контенте, чем любая другая крупная интернет-платформа.

Вместе с тем, как утверждает глава компании, "регулирование может иметь непредвиденные последствия, особенно для малых предприятий, которые не в состоянии самостоятельно проводить сложный анализ данных и заниматься маркетингом". Именно поэтому "множество подобных учреждений полагаются на такие компании, как наша, чтобы они сделали это за них".

"На мой взгляд, более четкие правила были бы лучше для всех. Интернет - это мощная сила для расширения социальных и экономических прав и возможностей. Регулирование, которое защищает людей и поддерживает инновационную деятельность, может гарантировать, что так оно и останется", - заключил Цукерберг.

В понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом заявил, что Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Социальные сети, по мнению Бретона, "несут ответственность как перед европейскими пользователями, так и перед лицом демократии".