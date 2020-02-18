Жириновский намерен добиваться, чтобы 31 декабря было выходным днем

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Либерал-демократы будут добиваться, чтобы "все знали четко, что 31 декабря все отдыхают", несмотря на отрицательный отзыв кабмина на соответствующий законопроект. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом СФ Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В отзыве отмечается, что кабмин уже наделен "правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется".

"В одних регионах объявят 31 декабря [выходным], в других нет. Но время еще есть, мы добьемся, чтобы все-таки все знали четко, что 31 декабря все отдыхают", - сказал Жириновский журналистам во вторник.

При этом политик уверен, что январские каникулы надо сократить до трех дней - 31 декабря, 1 и 2 января. "Вот три дня святых, все остальное - в отпуск, когда хотят, пусть берут. Чтобы не было проблем, раз и навсегда это закончить. Длинные каникулы для всех - это плохо, лучше каждый сам решит", - считает Жириновский.