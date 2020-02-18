В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик. Молодой человек упал на пол, после чего поднялся и два раза ударил педагога по лицу.

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области и региональное управление МВД России начали проверку из-за конфликта между учителем и учеником в одной из школ региона. Об этом сообщили в полицейском главке и профильном комитете региона.

"В настоящее время подписан приказ о проведении проверки по факту инцидента, видео, которое было опубликовано в социальных сетях. Мы дадим оценку, разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к этому инциденту. Для нас подобного рода случаи являются вопиющими, они не должны происходить в школе, и никоим образом они должны повлиять на сам образовательный и воспитательный процессы", - сказал журналистам председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Проверку после инцидента проводят также сотрудники правоохранительных органов.

"Начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым дано поручение провести проверку, установить все обстоятельства и принять решение в соответствии с законодательством. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента, проводится работа в учебном заведении", - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Инцидент произошел в школе, расположенной в деревне Лавры на территории Печорского района. Как сообщила ТАСС и.о. главы муниципалитета Марина Егорова, власти района также инициировали по этому поводу проверку. "Инцидент произошел в Лавровской гимназии, расположенной на территории Печорского района. Сейчас ведется проверка на уровне района, собираются объяснительные", - сказала собеседница агентства.

Представители администрации школы отказали ТАСС в комментариях. Школа является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. На протяжении четырех лет, с 2010 по 2013 годы, учреждение находилось в национальном реестре "Ведущие образовательные учреждения России".

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