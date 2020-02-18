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Инспекторы ищут причины массовой гибели рыбы в Дону

Экологическое бедствие произошло в черте Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты ищут причину массовой гибели рыбы в реке Дон в черте Ростова-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

"В территориальное управление Росрыболовства поступила информация о гибели в реке Дон пеленгаса. На место выехали инспекторы Нижнедонского отдела Росрыболовства, которые установят причины гибели рыбы", - сказал собеседник агентства.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области корреспонденту ТАСС также подтвердили факт гибели рыбы.

Ранее во вторник телеканал "Дон-ТР" опубликовал кадры, на которых видно, что на берег Дона в черте Ростова-на-Дону выбросилось большое количество рыбы.

Информация об экологическом бедствии в акватории Дона появилась в социальных сетях утром 18 февраля.

 

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РоссияРостовская область
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