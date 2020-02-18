{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: сообщения о пытках в отношении фигурантов дела "Сети" не проверялись в Кремле

Пресс-секретарь президента России отметил, что это не входит в функции администрации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сообщения о пытках в отношении фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" не проверялись по линии администрации президента, это не является прерогативой Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о якобы имевших место в отношении осужденных по указанному делу пытках.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян с лайнера в Японии
Судно до 19 февраля находится на карантине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС