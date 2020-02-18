Песков: сообщения о пытках в отношении фигурантов дела "Сети" не проверялись в Кремле

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сообщения о пытках в отношении фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" не проверялись по линии администрации президента, это не является прерогативой Кремля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о якобы имевших место в отношении осужденных по указанному делу пытках.