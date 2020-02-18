СПЧ и Ассоциация юристов России подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и глава Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Очень важно, что наши отношения будут на волонтерских началах <...>, потому что наша деятельность пронизана волонтерскими началами", - отметил Фадеев.

По его словам, есть ряд направлений, по которым это сотрудничество было бы "продуктивным, полезным". "Вот два примера, которые прозвучали на встрече Совета с президентом в декабре прошлого года. Первый пример - это распределенная опека, у нас эту тему ведет Ирина Киркора, мой заместитель. Здесь хотелось бы усилить юридическую мощность по этому направлению. Тема очень непростая, сложная", - подчеркнул глава СПЧ.

Также он отметил спортивную тематику, по которой возможно сотрудничество СПЧ с АЮР. "Еще одна тема, которой нам предложил заняться президент, спортивная. С одной стороны, есть проблемы с допингом, надо с этим разбираться. С другой стороны, есть проблемы, вызванные этим самым допингом в отношениях с международными спортивными институтами, как здесь выработать правильную линию, восстановить нормальные отношения в сфере спорта", - добавил он.

Глава СПЧ подчеркнул, что рассчитывает на взаимодействие с Ассоциацией юристов России.

В пресс-службе Совета отметили, что СПЧ и АЮР уже ведут совместную работу в рамках подготовки и проведения всероссийского юридического диктанта. Новые договоренности о партнерстве призваны "значительно расширить спектр взаимодействия между организациями". В частности, стороны планируют проводить совместные экспертизы законопроектов, организовывать конференции, семинары и круглые столы по изучению актуальных проблем правоприменения, участвовать в разработке предложений по совершенствованию законодательства, проводить информационно-просветительские кампании в целях повышения правовой грамотности.