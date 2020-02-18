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Уникальное оружие Тульского оружейного музея представят на Алтае в честь 75-летия Победы

Выставка будет открыта с 21 февраля

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Выставку уникальных ружей, пистолетов, тесаков, алебард и револьверов, привезенных из Тульского государственного оружейного музея, представят в Алтайском государственном краеведческом музее в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник оружие доставили в Барнаул - для него были подготовлены специальные витрины, в музее усилили систему охраны, сообщила журналистам во время распаковки экспонатов директор музея Наталья Вакалова.

"В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка начинается с Барнаула и с Алтайского края, она значима для всех жителей - наши солдаты участвовали в Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой войне, мы предполагаем, что они шли в бой именно с тем оружием, которое посетители смогут увидеть на выставке. Специально для этой выставки были приобретены витрины, усилена охранная сигнализация", - сказала Вакалова.

На выставке с 21 февраля можно будет увидеть становление, преемственность оружейного дела в России. Выставку с такими экспонатами Тульского оружейного завода в Алтайский край привезли впервые. По словам завотделом экспедиционно-выставочной деятельности Тульского государственного музея оружия Валентина Костикова антикварное оружие доставлялось на Алтай с большими предосторожностями в соответствии с требованиями Министерства культуры РФ. Использовалась специальная транспортная компания, груз везли с вооруженным сопровождением.

В Алтайский край привезели 54 подлинных предмета антикварного вооружения XVIII, XIX и начала XX веков, включая период Великой Отечественной войны. Увидеть можно и реконструированные мундиры войны 1812 года, будет арт-объект "Георгиевский орден". В основном это предметы, которые производились на Тульском оружейном заводе и других заводах Российской Империи, в частности - в Ижевске, Сестрорецке. Холодное оружие было произведено на Златоустовской оружейной фабрике.

"Мы показываем широкий спектр штатного вооружения отечественных войск. Можно увидеть, с каким оружием наши предки одерживали победы во время Северной войны, русско-турецких войн, Кавказской, Крымской войны, Первой мировой войны и других военных конфликтов. Коллекция уникальная - на заводе собиралось все вооружение, которое производилось для армии в разные эпохи. Идея выставки - показать подвиги российских воинов, которые были одержаны простыми российскими солдатами со штатным оружием", - пояснил Костиков.

Об экспонатах

Оружие перевозится в специальных ящиках, музейные работники берут его только в перчатках. Среди уникальных предметов, сохранившихся в ограниченном количестве - флотский мушкетон XVIII века, стрелявший зарядом дроби на 30-35 м и использовавшийся моряками военно-морского флота, в том числе - во время абордажных боев. Такие мушкетоны использовали в суворовских походах, войне 1812 года, российско-турецких войнах. Также, на выставке будет представлено большое количество холодного оружия разных эпох, кортики, алебарда.

"Ряд экспонатов представляет вооружение советских воинов - винтовка Мосина, револьвер-наган тульского производства, яркий экспонат - пулемет Максима, самозарядная винтовка Токарева - одна из лучших в свое время, в том числе у нас будет целая реконструкция советского ополченца времен Великой Отечественной войны", - сказал Костиков.

По его словам, так как Алтайский край - родина всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Калашникова, на выставке будут отсылки и к его работе. Калашников был участником Великой Отечественной войны, тему которой раскроет экспозиция, кроме того, он был знаком с разработчиками оружия, которое увидят посетители. В частности, это пистолет-пулемет Алексея Судаева, который был признан лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. 

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РоссияАлтайский край
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