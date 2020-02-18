Жириновский предлагает заключать под стражу за нарушение режима карантина

"Мы, наверно, обязательно внесем поправку [о том, чтобы] расширить права санитарного врача. В каждом субъекте он есть, главный санитарный врач, чтобы он имел право закрывать предприятия, останавливать какие-то производства и наказывать тех, кто нарушает режим карантина," - сказал он журналистам во вторник, комментируя ситуацию с распространением в мире нового коронавируса.

"Это может быть административный арест - 5 суток, 10, 15, 20. Надо дать право санитарному врачу обращаться в суд, и чтобы через два часа отвезли в СИЗО. Там хорошее питание, изоляция, чисто", - добавил политик. Он напомнил о сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке. "Не хочешь в хорошей больнице - одна из лучших больниц, Боткинская в Санкт-Петербурге - тогда в СИЗО за нарушение режима карантина", - предложил лидер ЛДПР.

На прошлой неделе в Петроградский районный суд Петербурга был подан иск, где ответчиком выступила Алла Ильина, которую госпитализировали для обследования в инфекционную больницу, однако она самовольно покинула ее. Главный государственный санитарный врач города указывал, что в ходе проведения медицинского осмотра 4 и 5 февраля 2020 года и сбора эпидемиологического анамнеза у вернувшейся в начале февраля из Китая Ильиной были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие заражение новой коронавирусной инфекцией. Также сообщалось о том, что всего больницу покинули четыре пациента, однако двое из них затем сами вернулись назад. Рыбакова является одной из тех, кто не вернулся в больницу.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, заявила о готовности подготовить предложения по усилению карантинного режима и ответственности за его нарушение.