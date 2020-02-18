Дума приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник поддержала в третьем, заключительном чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства огласил ранее в послании Федеральному собранию.

Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законопроект одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления, этим должна заниматься непосредственно указанная организация. Школы и детские лагеря обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд нововведений выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных, фальсифицированных продуктов, продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений.

"Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.