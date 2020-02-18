В посольстве РФ в Камбодже рассказали о состоянии вернувшихся с лайнера Westerdam россиян

ТАСС, 18 февраля. Посольство РФ в Камбодже подтвердило информацию об отсутствии случаев заражения новым коронавирусом среди россиян, которые путешествовали на круизном лайнере Westerdam.

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"18 февраля получены результаты медицинского обследования находящихся в городе Пномпень 406 пассажиров круизного лайнера MS Westerdam (включая четырех россиян). Штамма коронавируса COVID-19 не выявлено, - говорится в распространенном во вторник сообщении диппредставительства в Facebook. - Сегодня предполагается выдать указанным туристам соответствующие сертификаты, после чего будут определены время и маршруты вылета в страны их гражданской принадлежности".

17 февраля об отсутствии заражения у россиян сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС один из российских туристов Алексей Дмитриев.

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Судно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил 13 февраля заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный на 29 февраля из японской Иокогамы.