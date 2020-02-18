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Дума разрешила судам истребовать сведения через систему электронного взаимодействия

При этом запрос на сведения и ответ должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о праве судей, органов власти и должностных лиц при рассмотрении административных дел вести обмен нужными сведениями через систему электронного взаимодействия.

Согласно поправке, вносимой в Кодекс об административных правонарушениях, запрос и предоставление истребуемых сведений, а также уведомление о невозможности их предоставить "могут при наличии технической возможности осуществляться в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем".

При этом запрос на сведения и ответ должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Принятым законом также предусмотрено, что орган или должностное лицо, уполномоченные выносить постановления по делам о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных при помощи камер, при отсутствии у них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике транспортного средства вправе запросить их. В таком случае дело будет считаться возбужденным с момента вынесения определения об истребовании таких сведений.

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