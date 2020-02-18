Госдума отменила штраф за использование нацистской символики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект об исключении административной ответственности в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Статья Кодекса об административных правонарушениях, касающаяся запрета на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций, теперь дополняется примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Как отмечала ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, благодаря политическому консенсусу удалось сделать расширение "более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма". Она заметила, что "в год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии". По ее словам, "эти благие действия не будут попадать под наказание".

Ранее Госдума внесла изменения в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Депутаты установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Аналогичным образом скорректирован закон "О противодействии экстремистской деятельности".