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В Пскове открыли бюсты трем погибшим в Чечне героям-десантникам

Они погибли в 2000 году при столкновении с боевиками

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Памятные бюсты в честь трех псковичей, героев-десантников 6-й роты, погибших в Чечне в 2000 году при столкновении с боевиками, установили во вторник в центре Пскова. Бюсты посвящены Михаилу Травину, Владимиру Швецову и Роману Афанасьеву.

"Открыли три бюста героям-десантникам, псковским бойцам 6-й роты в Аллее Победы. Была лития, прохождение воинов псковского гарнизона, возложение цветов. Это первые три бюста, до этого мы их не устанавливали. С родителями погибших героев согласовывали вопрос по месту размещения бюстов. Изначально хотели поставить на площади Героев-десантников, но там много коммуникаций и негде было поставить. Выбрали место поспокойнее: там, где аллея", - сказал ТАСС начальник горуправления культуры Юрий Мартынов.

Афанасьев - младший сержант, командир отделения, начальник радиостанции взвода связи. Во время последнего боя в Аргунском ущелье он обеспечивал связь, погиб от пули снайпера. В Чечню Роман поехал на втором году службы, добровольцем. Швецов - младший сержант, механик. Он погиб, прикрывая огнем из пулемета выход своего взвода на более выгодные позиции. Травин - рядовой, гранатометчик. Находился в Чечне с февраля 2000 года. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, каждый из бойцов награжден посмертно орденом Мужества.

Военнослужащие 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, которая постоянно дислоцируется в Пскове, погибли в Шатойском районе в бою с многократно превосходившей их по численности бандой Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба - до 2,5 тыс. человек. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов выдержали атаки выходящей из окружения крупной группировки боевиков. В боях погибли 84 десантника.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них посмертно - 21. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию солдатского подвига. Позже Дмитрий Медведев, который занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета во главе с замкомандующего ВДВ Виктором Купчишиным.

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РоссияПсковская область
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