В Хабаровске в 2023 году построят первый в регионе центр реабилитации детей-инвалидов

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют построить в 2023 году первый в регионе многофункциональный реабилитационный центр для детей-инвалидов со школой и детским садом. Об этом сообщается на сайте правительства края.

"В настоящее время разрабатывается проект строительства Дальневосточного многофункционального реабилитационного центра в городе Хабаровске на 100 койко-мест и 150 мест дневного пребывания. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2023 год. В этом году мы планируем разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу", - приводятся в сообщении слова министра социальной защиты населения края Светланы Петуховой.

Как уточнил ТАСС первый заместитель министра Евгений Демин, проект внесен в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Ориентировочная стоимость проекта - около 600 млн рублей. Пока предполагается, что средства на создание центра выделят из краевого бюджета. "Сейчас ведется работа с общественными объединениями, родителями детей-инвалидов по формированию программного задания. В центре будут предусмотрены школа, небольшой детский сад, медицинский блок и блок социальной реабилитации", - сказал Демин.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, в Хабаровском крае проживают 5123 ребенка-инвалида. Сейчас восстановительные курсы дети проходят в Бикинском реабилитационном центре и в негосударственных организациях. Всего в прошлом году услуги социальной реабилитации получили около 5 тыс. человек - дети и их родители. С 2020 года введена компенсация затрат по проезду в реабилитационные центры и обратно. Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет два раза в год возмещается полная стоимость билетов, а сопровождающим лицам - 50%.