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Распространение коронавируса нового типа
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Итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень отрицательные

Ранее сообщалось, что анализы проб на коронавирусную инфекцию проводятся параллельно в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Итоговые анализы эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные, коронавирусной инфекции у них нет. Об этом сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Ранее сообщалось, что анализы проб на коронавирусную инфекцию проводятся параллельно в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор". Первые пробы, взятые у эвакуированных, не выявили у них коронавирусной инфекции.

"Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные", - сказала она, уточнив, что результаты от новосибирского "Вектора" будут предоставлены в течение полутора часов.

По словам Шарухо, после того как будут получены результаты от "Вектора", главный государственный санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина.

Трое эвакуированных ранее были переведены в изолированные боксы инфекционной больницы по причинам, не связанным с коронавирусом. "Карантин закончится и для тех эвакуированных из Китая, кто проходил его в инфекционной больнице", добавила глава тюменского департамента здравоохранения Инна Куликова.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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