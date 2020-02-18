Прокуратура проверяет информацию о ростовском ветеране, которому не дают новое жилье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после публикации в СМИ сообщений о том, что 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны не предоставляют новое жилье. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Ранее на сайте "Рен-ТВ" появилась информация о том, что пенсионер проживает в неблагоустроенном доме без воды, газа и канализации, однако организованная властями комиссия признала жилье фронтовика пригодным, не предоставив ему новое.