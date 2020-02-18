{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почта Великобритании отметила выход 25-й ленты о Джеймсе Бонде серией из 10 марок

Актерскую серию открывает марка с исполнителем роли Джеймса Бонда в картине "Казино "Рояль" Дэниелом Крейгом
Дэниел Крейг AP Photo/Michael Sohn
Описание
Дэниел Крейг
© AP Photo/Michael Sohn

ТАСС, 18 февраля. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) решила отметить выход в апреле на широкий экран 25-й ленты бондианы "Не время умирать" выпуском серии из 10 марок с изображениями знаменитых актеров в роли агента 007, а также лучших автомобилей из сериала. Почтовые миниатюры поступят в продажу 17 марта, сообщила во вторник газета The Independent.

Актерскую серию открывает марка с исполнителем роли Джеймса Бонда в картине "Казино "Рояль" (2006) Дэниелом Крейгом. Рядом с ним Пирс Броснан ("Золотой глаз", 1995), Тимоти Далтон ("Искры из глаз", 1987), Роджер Мур ("Живи и дай умереть", 1973), Джордж Лэзенби ("На секретной службе Ее Величества", 1969) и Шон Коннери ("Голдфингер", 1964).

На четырех почтовых миниатюрах запечатлены лучшие технические произведения отдела Q, исследовательского центра Британской секретной службы, - автомобиль-подлодка Lotus Esprit S1 ("Шпион, который меня любил", 1977), гироплан Little Nellie ("Живешь только дважды", 1967), реактивный блок "Белл-Текстрон" ("Шаровая молния", 1965) и авто Aston Martin DB5 из ленты "007: Координаты "Скайфолл" (2012).

В соответствии с тематикой марки включают скрытый секретный элемент, который можно увидеть только с помощью ультрафиолетовых лучей.

По словам официального представителя Royal Mail Филипа Паркера, "Джеймс Бонд - знаковая фигура, признанная во всем мире на протяжении десятилетий, и этими новыми марками мы отмечаем шестерых Бондов стильным и запоминающимся дизайном".

Теги
ВеликобританияКоннери, Шон
Реклама на ТАСС
Памятник погибшим журналистам планируется установить в Москве в мае 2020 года
По словам председателя Союза журналистов Москвы и главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС