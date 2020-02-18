Почта Великобритании отметила выход 25-й ленты о Джеймсе Бонде серией из 10 марок

ТАСС, 18 февраля. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) решила отметить выход в апреле на широкий экран 25-й ленты бондианы "Не время умирать" выпуском серии из 10 марок с изображениями знаменитых актеров в роли агента 007, а также лучших автомобилей из сериала. Почтовые миниатюры поступят в продажу 17 марта, сообщила во вторник газета The Independent.

Актерскую серию открывает марка с исполнителем роли Джеймса Бонда в картине "Казино "Рояль" (2006) Дэниелом Крейгом. Рядом с ним Пирс Броснан ("Золотой глаз", 1995), Тимоти Далтон ("Искры из глаз", 1987), Роджер Мур ("Живи и дай умереть", 1973), Джордж Лэзенби ("На секретной службе Ее Величества", 1969) и Шон Коннери ("Голдфингер", 1964).

На четырех почтовых миниатюрах запечатлены лучшие технические произведения отдела Q, исследовательского центра Британской секретной службы, - автомобиль-подлодка Lotus Esprit S1 ("Шпион, который меня любил", 1977), гироплан Little Nellie ("Живешь только дважды", 1967), реактивный блок "Белл-Текстрон" ("Шаровая молния", 1965) и авто Aston Martin DB5 из ленты "007: Координаты "Скайфолл" (2012).

В соответствии с тематикой марки включают скрытый секретный элемент, который можно увидеть только с помощью ультрафиолетовых лучей.

По словам официального представителя Royal Mail Филипа Паркера, "Джеймс Бонд - знаковая фигура, признанная во всем мире на протяжении десятилетий, и этими новыми марками мы отмечаем шестерых Бондов стильным и запоминающимся дизайном".