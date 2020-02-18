Модный дом Chanel перенес показ в Китае из-за коронавируса

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Показ модного дома Chanel, запланированный на май в Пекине, перенесен на неопределенный срок в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении компании.

"Учитывая текущую ситуацию и следуя рекомендациям китайских властей, дом Chanel решил отложить проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art до более подходящего момента", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что Chanel "внимательно следит за ситуацией". "Здоровье и благополучие сотрудников и клиентов являются нашими приоритетами", - говорится в коммюнике.

Ранее несколько китайских дизайнеров объявили об отмене своих показов в рамках Недели моды, которая пройдет в Париже с 24 февраля по 3 марта. Кутюрье объяснили это решение "необходимостью сократить число контактов" и "гарантировать здоровье и безопасность для публики".