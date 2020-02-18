{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Модный дом Chanel перенес показ в Китае из-за коронавируса

В компании подчеркнули, что здоровье и благополучие сотрудников и клиентов являются приоритетами Chanel

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Показ модного дома Chanel, запланированный на май в Пекине, перенесен на неопределенный срок в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении компании.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

"Учитывая текущую ситуацию и следуя рекомендациям китайских властей, дом Chanel решил отложить проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art до более подходящего момента", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что Chanel "внимательно следит за ситуацией". "Здоровье и благополучие сотрудников и клиентов являются нашими приоритетами", - говорится в коммюнике.

Ранее несколько китайских дизайнеров объявили об отмене своих показов в рамках Недели моды, которая пройдет в Париже с 24 февраля по 3 марта. Кутюрье объяснили это решение "необходимостью сократить число контактов" и "гарантировать здоровье и безопасность для публики".

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Почта Великобритании отметила выход 25-й ленты о Джеймсе Бонде серией из 10 марок
Актерскую серию открывает марка с исполнителем роли Джеймса Бонда в картине "Казино "Рояль" Дэниелом Крейгом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС