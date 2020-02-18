В онкоцентре Дагестана появятся четыре корпуса с рентген-аппаратом и цифровым маммографом

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Новые корпуса появятся на базе Республиканского онкологического центра в Дагестане, которые будут оборудованы мультиспиральной компьютерной томографией, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, также появится стационар на 150 коек. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского Минздрава.

"Четыре новых корпуса построят на базе онкоцентра. <…> В этом году начнется строительство двух новых корпусов: корпус, где будут размещаться два линейных ускорителя, и трехэтажное здание блока лучевой диагностики, где установят магнитно-резонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), цифровой маммограф, рентген аппарат и многое другое. А уже в 2021-2022 годах стартуют работы по возведению еще двух корпусов: центра ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) и корпуса со стационаром на 150 коек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 2024 года планируется открытие еще трех центров амбулаторной онкопомощи. "Важно улучшить выявляемость онкологических заболеваний в первичном звене. Также необходимо обратить внимание на диспансерное наблюдение предопухолевых заболеваний", - приводит пресс-служба слова главы Минздрава региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%. В республике работает только один онкоцентр на 200 коек. В 2012 году в Махачкале при онкоцентре началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. В 2018 году федеральный центр выделил 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники.