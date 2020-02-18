{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В онкоцентре Дагестана появятся четыре корпуса с рентген-аппаратом и цифровым маммографом

Также до 2024 года в республике планируется открытие еще трех центров амбулаторной онкопомощи

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Новые корпуса появятся на базе Республиканского онкологического центра в Дагестане, которые будут оборудованы мультиспиральной компьютерной томографией, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, также появится стационар на 150 коек. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского Минздрава.

"Четыре новых корпуса построят на базе онкоцентра. <…> В этом году начнется строительство двух новых корпусов: корпус, где будут размещаться два линейных ускорителя, и трехэтажное здание блока лучевой диагностики, где установят магнитно-резонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), цифровой маммограф, рентген аппарат и многое другое. А уже в 2021-2022 годах стартуют работы по возведению еще двух корпусов: центра ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) и корпуса со стационаром на 150 коек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 2024 года планируется открытие еще трех центров амбулаторной онкопомощи. "Важно улучшить выявляемость онкологических заболеваний в первичном звене. Также необходимо обратить внимание на диспансерное наблюдение предопухолевых заболеваний", - приводит пресс-служба слова главы Минздрава региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%. В республике работает только один онкоцентр на 200 коек. В 2012 году в Махачкале при онкоцентре началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. В 2018 году федеральный центр выделил 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Памятник погибшим журналистам планируется установить в Москве в мае 2020 года
По словам председателя Союза журналистов Москвы и главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС