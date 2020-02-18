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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Среди новой группы заразившихся на лайнере в Японии нет россиян

Небольшая группа россиян сможет сойти на берег 19 февраля

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения граждан России коронавирусом на круизном судне Diamond Princess нет. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Японии, комментируя информацию об обнаружении болезни еще у 88 пассажиров лайнера, который находится на карантине в порту города Иокогама.

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"По имеющимся на данный момент данным, россиян среди новой группы зараженных нет", - сообщили в посольстве.

Часть россиян, находящихся на судне, может сойти на берег уже 19 февраля, когда завершается официальный срок карантина, и покинуть Японию в индивидуальном порядке

"Небольшая часть россиян может сойти на берег уже в среду. Японию они покинут в индивидуальном порядке в соответствии со своими личными планами", - сообщили в посольстве, отметив, что некоторые россияне уже приобрели авиабилеты из Японии.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "окончательный список тех, кто сходит на берег, все еще проходит процедуру согласования" с японской стороной.

Во вторник японский Минздрав объявил о том, что новый коронавирус диагностировали еще у 88 пассажиров Diamond Princess. Общее число зараженных на лайнере, таким образом, достигло 542 человек.

Ранее в понедельник коронавирус был обнаружен у находящейся на борту судна гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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