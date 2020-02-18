Путин 19 февраля примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию смерти Собчака

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 февраля в Санкт-Петербурге примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годах и мэром Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах. Путин в те годы работал сначала его советником, а затем - главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.