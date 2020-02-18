{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 19 февраля примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию смерти Собчака

Президент возложит цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга на Васильевском острове и посетит концерт памяти в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 февраля в Санкт-Петербурге примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства возложит цветы к памятнику первому мэру северной столицы на Васильевском острове, а также посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича", - говорится в сообщении.

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годах и мэром Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах. Путин в те годы работал сначала его советником, а затем - главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСобчак, Анатолий Александрович
Реклама на ТАСС
Памятник погибшим журналистам планируется установить в Москве в мае 2020 года
По словам председателя Союза журналистов Москвы и главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС