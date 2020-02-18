Матвиенко заявила, что Россия готова перейти на безвизовый режим с Замбией

ЛУСАКА, 18 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Замбию заявила журналистам, что Россия готова перейти на безвизовый режим с этой африканской республикой.

"В ходе саммита Россия - Африка было подписано межправительственное соглашение, которое, надеюсь, мы в ближайшее время ратифицируем, о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов. Но я предложила, Россия готова на это пойти, чтобы вообще перейти на безвизовый режим и для общих паспортов", - сказала Матвиенко во вторник.

Она добавила, что президент Замбии Эдгар Лунгу "выразил свою заинтересованность", а также сказал, что даст поручения соответствующим министерствам и ведомствам обсудить данный вопрос.