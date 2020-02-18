{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко заявила, что Россия готова перейти на безвизовый режим с Замбией

Спикер Совфеда при этом сообщила, что в ближайшее время ратифицируют соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов

ЛУСАКА, 18 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Замбию заявила журналистам, что Россия готова перейти на безвизовый режим с этой африканской республикой.

"В ходе саммита Россия - Африка было подписано межправительственное соглашение, которое, надеюсь, мы в ближайшее время ратифицируем, о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов. Но я предложила, Россия готова на это пойти, чтобы вообще перейти на безвизовый режим и для общих паспортов", - сказала Матвиенко во вторник.

Она добавила, что президент Замбии Эдгар Лунгу "выразил свою заинтересованность", а также сказал, что даст поручения соответствующим министерствам и ведомствам обсудить данный вопрос.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЗамбияРоссия
Реклама на ТАСС
Памятник погибшим журналистам планируется установить в Москве в мае 2020 года
По словам председателя Союза журналистов Москвы и главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС