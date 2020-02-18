Дмитрий Дибров рассказал о своем самочувствии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Журналист, ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров чувствует себя хорошо после резкого ухудшения самочувствия, он ждет результаты проведенного медицинского обследования в больнице. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказал сам Дибров.

Ранее его жена Полина рассказала ТАСС, что журналиста осмотрели врачи и отпустили домой.

"Я жду результаты тщательного медицинского обследования, чувствую себя уже хорошо. Причин произошедшего пока не знаю. Не сегодня - завтра, надеюсь, врачи отпустят домой", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь", где в понедельник вечером состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне". По данным канала, журналист перенес приступ и потерял сознание.

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких как "Старый телевизор" и телеигры "О, счастливчик!". С 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".