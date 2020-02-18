Минпросвещения проверит качество обучения детей с инвалидностью в учебных заведениях

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ по поручению главы министерства Сергея Кравцова проведет анализ качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в учебных заведениях.

"Я уже дал поручение анализировать те условия, которые на сегодняшний день имеются, и по учебно-материальному обеспечению, и по педагогам, которые работают с данной категорией учеников. Совместно со специалистами будем смотреть, как эту работу можно улучшить", - сказал Кравцов во вторник журналистам во время рабочей поездки в Северную Осетию.

Работу по улучшению условий обучения детей с инвалидностью министр назвал приоритетной для Минпросвещения. "Мы должны посмотреть, что мы можем сделать еще для таких ребят, которые учатся в школах и специальных учебных заведениях", - отметил он.