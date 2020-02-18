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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 80 человек

Диагноз подтвержден еще у четырех пациентов

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым вирусом в Сингапуре достигло 81, говорится в распространенном во вторник сообщении министерства здравоохранения страны.

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"На сегодняшний день коронавирус был подтвержден еще у четырех пациентов, таким образом общее число достигло 81", - отмечается в заявлении. "Все новые случаи связаны с обнаруженными ранее кластерами распространения вируса", - уточнили в ведомстве. "Среди заболевших, в частности, - 38-летняя местная жительница, которая работает в центральной больнице Национального университета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве отметили, что "на данный момент полностью выздоровели 29 человек, состояние большинства из находящихся в стационаре удовлетворительное, однако четверо - в критическом состоянии". В связи с распространением коронавируса "на карантин были помещены свыше 2,4 тыс. человек, примерно 1,1 тыс. из которых уже завершили двухнедельный период изоляции", рассказали в ведомстве.

Теги
СингапурКитайРаспространение коронавируса нового типа
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