В Минприроды начали прием заявок на уборку водоемов от мусора

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Центр развития водохозяйственного комплекса (ВХК) Минприроды России начал прием заявок от добровольцев на летнюю уборку водоемов в ходе всероссийской акции "Вода России", которая проходит в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России.

"18 февраля Центр развития ВХК открывает прием заявок на участие во всероссийской акции "Вода России". Все желающие могут направить предложение по почтовому или электронному адресам центра, либо заполнить форму на открытой площадке берегдобрыхдел.рф. Зарегистрированные участники будут обеспечены инвентарем для уборки, в зависимости от численности акции будут приглашены представители органов власти и знаменитости, оказано содействие в вывозе отходов", - рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в центре, в 2019 году акция "Вода России" впервые прошла в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Были проведены тысячи мероприятий по всей стране при участии 940 тыс. человек.

Общая протяженность береговых линий, которую очистили от мусора, составила 24,2 тыс. км, среди них берега и прибрежные акватории таких водоемов, как озеро Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское озера, реки Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора.

Проводимые ежегодно с 2014 года уборки стали считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединили порядка пяти млн человек.