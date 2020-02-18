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В Центральной России увеличилось количество школ, закрытых на карантин из-за ОРВИ

При этом учебный процесс не приостановлен в школах Смоленской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Рязанской областей

ТАСС, 18 февраля. Количество школ, закрытых на карантин в связи с ростом числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), увеличилось в Орловской, Калужской, Брянской, Липецкой областях Центрального федерального округа (ЦФО), говорится в сообщениях местных управлений Роспотребнадзора, администрациях городов и облправительствах.

В Калужской области процесс обучения приостановлен в трех школах, частично еще в 76 классах, что на 30% больше, чем неделей ранее, зато вышел из карантина 71 класс в Калуге, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 18,4%, за медицинской помощью обратились более 8,6 тыс. человек. Власти Орла в четверг примут решение, продлевать ли время карантина в 19 образовательных учреждениях и еще 194 классах. "Если процент заболеваемости все еще останется на высоком уровне - более 44%, ограничительные мероприятия продлят", - сказал на еженедельной планерке управления образования Александр Шатохин.

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Эпидпорог в Брянской области превышен на 28,5%, всего к врачам на прошедшей неделе обратилось более 9,1 тыс. жителей. Постановлением главного государственного санитарного врача по региону с 10 февраля закрыты полностью три школы в самом Брянске, еще в 42 классах в 14 школах области занятия приостановлены частично. Также карантин введен в одном детском саду, приостановлено посещение 14 групп в девяти детских садах в районах. В Тамбовской области, по данным управления образования и науки региона, в настоящий момент полностью закрыты 28 школ, частично приостановлен образовательный процесс в 358 классах области.

"Всего около 8,5 тыс. случаев гриппа и ОРВИ [в Курской области] и отмечается по-прежнему большой удельный процент детей, в группе от трех до шести лет показатель эпидпорога превышен на 36%. Ограничительные мероприятия на территории Курской области объявлены в нескольких районах - закрыты по несколько классов. Полностью закрыты три школы - это более 1 тыс. человек", - сообщила в ходе оперативного заседания замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская. Во Владимире зарегистрировано более 5,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, больше половины из них - дети, из-за этого закрыты шесть школ, приостановлены занятия в 105 классах школ и 37 группах детских садов.

В Тульской области зарегистрировано более 9,1 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что на уровне эпидпорога и выше заболеваемости предыдущей недели на 6,4%. Наибольшее превышение отмечено среди детей трех-шести лет на 3,3%. С 13 до 24 февраля все школы в Туле закрыты на карантин, по данным регионального управления Роспотребнадзора, частично приостановлен работа 12 групп в десяти детских садах. До 24 февраля на карантине также находятся все школьники Липецка - все учащиеся 65 школ города, в которых обучаются более 55 тыс. детей.

Вышли из карантина

Уменьшение числа классов, закрытых на карантин отмечается в Ивановской и Воронежской областях. В Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 57,09%, зарегистрировано более 12,5 тыс. заболевших. Как рассказали ТАСС в региональном Роспотребнадзоре, введение карантина в городских школах привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет, уровень заболеваемости вернулся к эпидемическому порогу. В связи с этим, учебный процесс в школах Иванова, Тейкова, Вичуги, Шуи и ряда районов области, который был приостановлен с 8 февраля, возобновили с начала этой недели.

В Воронежской области превышение эпидпорога по итогам прошлой недели составило 10,6%, заболели более 13,3 тыс. человек. С 11 по 25 февраля на карантин ушли все учащиеся 121 школы Воронежа - более 108 тыс. детей, так как эпидпорог тогда среди школьников в возрасте 7-14 лет был превышен почти вдвое (неделей ранее 208 классов). Как пояснила ТАСС представитель пресс-службы регионального Роспотребнадзора, за неделю карантина уровень эпидпорога среди школьников этого возраста снизился к настоящему времени до 24%. Учебный процесс не приостановлен в школах Смоленской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Рязанской областей.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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