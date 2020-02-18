Учительница псковской гимназии, которую ученик ударил по лицу, уволилась

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Учительница Лавровской гимназии в Псковской области уволилась после того, как между ней и учеником произошел конфликт, в ходе которого школьник ударил преподавателя по лицу. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации Печорского района, на территории которого расположено учреждение.

"После инцидента учительница уволилась. Этот факт подтверждает управление образования Печорского района. Учебный процесс продолжается. Такого никогда ранее не было. Это вопиющий случай, будем разбираться сейчас", - сказала собеседница агентства.

Школа является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. С 2010 по 2013 год, учреждение находилось в национальном реестре "Ведущие образовательные учреждения России".

Представители гимназии от комментариев отказались.