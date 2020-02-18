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Дума вводит особый порядок привлечения приставов к административной ответственности

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о распространении на сотрудников органов принудительного исполнения особого порядка привлечения к административной ответственности.

Инициатива была внесена в целях реализации принятого в 2019 году закона об органах принудительного исполнения, согласно которому приставы получили статус отдельной категории госслужащих. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "применение к сотрудникам органов принудительного исполнения общего порядка привлечения к административной ответственности ставит их в неравное положение с сотрудниками иных органов и учреждений". Сейчас приставы, также имеющие воинские или специальные звания, за большинство административных правонарушений "несут дисциплинарную ответственность, лишь за ряд правонарушений - административную ответственность на общих основаниях".

Кроме этого, исключается применение к приставам административного ареста, не считая исключительных случаев, а также обязательных работ.

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