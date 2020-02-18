Порядка 120 млн рублей федеральных средств направят на строительство спортобъектов в КЧР

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии направят федеральную субсидию в 120 млн рублей на завершение строительства крупного спорткомплекса в ауле Адыге-Хабль и создание 35 спортивных площадок в разных районах республики. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве физической культуры и спорта региона.

Ранее на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ о распределении 2 млрд рублей в качестве субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию физкультурно-оздоровительных центров и оснащению оборудованием объектов спортивной инфраструктуры. Наибольшие бюджетные ассигнования направят Мурманской области и Карачаево-Черкесской Республике - по 120 млн рублей.

"В 2020 году средства планируется направить на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Адыге-Хабль. Также запланировано строительство спортивных площадок в семи районах республики, а также городах Черкесск и Карачаевск", - пояснили в министерстве.

Планируется, что строящийся спортивный комплекс в Адыге-Хабль станет первым крупным спортивным сооружением в ауле. Объем финансирования из республиканского и федерального бюджета составит около 52 млн рублей. На строительство 35 спортивных площадок в регионе из двух бюджетов направят порядка 160 млн рублей.

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" рассчитана на период с 2013 по 2024 год.