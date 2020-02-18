ВЦИОМ: в Москве почти 70% родителей довольны качеством питания детей в школах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 70% столичных родителей считают удовлетворительным качество питания детей в школах, при этом 28% выразили недовольство. Об этом сообщил во вторник директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

"Мы начали с вопроса о качестве образования. Уровень образования в школах удовлетворяет 80% [опрошенных] родителей. Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68% - две трети родителей удовлетворены, недовольны 28%", - сказал Львов на круглом столе в Общественной палате Москвы.

По его словам, 70% опрошенных родителей сообщили, что информированы о питании своих детей в школах. Они также заявили, что 11% детей хвалят школьное питание, каждый пятый ругает, более половины не делятся с родителями информацией об этом.

Львов уточнил, что каждый четвертый родитель рассказал ВЦИОМ, что школьная еда недостаточно вкусная. Примерно столько же заявили, что ассортимент в столовых не столь разнообразен, как мог бы быть, и 23% считают, что не уделяется внимание полезности пищи. "Это те моменты, на которые следует обратить внимание, точки роста", - добавил он.

Львов пояснил, что исследование было проведено по заказу Общественной палаты столицы с 12 по 14 февраля среди 1 тыс. респондентов - родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве. Опрос проводился по телефону.