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Роскомнадзор зеркально ответит Ofcom на штраф телеканалу "НТВ-Мир Балтия"

Британский медиарегулятор оштрафовал держателя телеканала на £20 тыс.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор примет зеркальные меры в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", держатель лицензии которого был накануне оштрафован на £20 тыс., - сказали в пресс-службе. - Конкретные меры в рамках имеющегося инструментария и действующего законодательства прорабатываются. Мы сообщим о них дополнительно".

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия" В пресс-службе НТВ решение пока не комментируют.

11 февраля регулятор опубликовал доклад, в котором утверждается, что новостной сюжет, вышедший в программе "Сегодня" 2 апреля 2018 года, не соответствовал требованиям Ofcom о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на произошедшее. В ходе расследования, начатого Ofcom после получения жалобы на "НТВ-Мир Балтия", Baltic Media Alliance Limited направила регулятору письмо с собственными аргументами. В нем говорилось, что в сюжете упоминались лишь факты, включая изложение заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и реакции британской прессы на случившееся, а об официальной позиции британской стороны не было упомянуто отдельно по той причине, что к тому моменту она уже была очень хорошо известна. В Ofcom с доводами компании не согласились.

Это уже шестой случай с ноября 2014 года, когда регулятор обнаруживает нарушения принципа беспристрастности в передачах "НТВ-Мир Латвия" и "НТВ-Мир Балтия".

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