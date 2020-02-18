Финансовую поддержку окажут многодетной семье в Подмосковье, где отец застрелил мать

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти выделят финансовую поддержку многодетной семье из поселка Селятино, в которой отец застрелил мать. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Управлении опеки городского округа Наро-Фоминск.

16 февраля 52-летний многодетный отец в комнате общежития в поселке Селятино из охотничьего обреза несколько раз выстрелил в голову и грудь бывшей супруги на глазах у своего 11-летнего сына. После этого он покончил собой. По предварительным данным, трагедия произошла во время конфликта на почве бракоразводного процесса. Следственный комитет РФ 17 февраля возбудил уголовное дело по данному факту. Остальные дети в момент преступления находились у родственников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области, в семье воспитывалось пятеро детей, один из которых уже совершеннолетний.

"По поручению губернатора Московской области ситуация взята на контроль органами опеки и социальных служб. В настоящий момент в отношении детей установлена опека со стороны бабушки <...> Семье будет оказана социальная помощь в размере 78 тыс. рублей. Дополнительно на содержание детей назначены денежные средства в размере 28,5 тыс. рублей в феврале, с марта 64 тыс. рублей ежемесячно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время с детьми работают психологи. В случае необходимости их можно будет временно разместить в стационаре.