Садовничий предложил провести в российских вузах День памяти и славы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил всем российским вузам провести День памяти и славы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение он высказал во вторник на заседании Совета Российского Союза ректоров в МГУ.

"Впереди - 75 лет Великой Победы, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Есть предложение: нам, университетам, провести общий День памяти и славы", - сказал Садовничий.

В этот день, считает он, каждый университет мог бы приготовить свою программу и организовать трансляции "этого события по всей стране".

"Это станет нашим вкладом в сохранение памяти об этом великом событии", - сказал ректор МГУ.