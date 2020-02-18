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75-летие Победы

Садовничий предложил провести в российских вузах День памяти и славы

Каждый университет мог бы приготовить свою программу и организовать трансляции, считает ректор МГУ
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил всем российским вузам провести День памяти и славы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение он высказал во вторник на заседании Совета Российского Союза ректоров в МГУ.

"Впереди - 75 лет Великой Победы, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Есть предложение: нам, университетам, провести общий День памяти и славы", - сказал Садовничий.

В этот день, считает он, каждый университет мог бы приготовить свою программу и организовать трансляции "этого события по всей стране".

"Это станет нашим вкладом в сохранение памяти об этом великом событии", - сказал ректор МГУ.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор Антонович75-летие Победы
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