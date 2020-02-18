Прилепин уверен, что поправки к Конституции поддержит большинство россиян

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин, входящий в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ, считает, что большинство жителей РФ поддержат на общероссийском голосовании изменения в основной закон страны. Такое мнение он выразил во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Слава богу, что эта работа (деятельность рабочей группы - прим. ТАСС) идет, я более чем удовлетворен. <…> Я абсолютно убежден, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народонаселения. Конечно же, огромное количество людей эти поправки, я уверен, поддержит", - сказал Прилепин.

По его мнению, Конституция нуждается в доработке. "20 лет назад, когда эта конституция принималась, очень многих реалий сегодняшней жизни не было, это неизбежно надо оговаривать, неизбежно надо вносить, неизбежно надо фиксировать", - подчеркнул Прилепин.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках к конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.