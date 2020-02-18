Депутат ГД сообщила, что регионы должны обеспечить школьников горячим питанием в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что единороссы приложат все усилия для того, чтобы большинство регионов смогли обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных классов школ уже с 1 сентября 2020 года.

"Инфраструктура школ в ряде регионов уже полностью готова к реализации инициативы президента [РФ Владимира Путина]. "Единая Россия" добьется того, чтобы уже с 1 сентября 2020 года ученики начальной школы смогли получать бесплатное горячее питание в подавляющем большинстве регионов", - приводит слова Аршиновой сайт единороссов во вторник.

По ее словам, бесплатное горячие питание будет доступно в этом году школьникам в Брянской, Новосибирской, Владимирской, Нижегородской, Кировской, Мурманской, Самарской, Кемеровской областях, в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Башкортостане, Чувашии и Якутии.

"В настоящее время в некоторых регионах страны бесплатно в школе кормят только льготников: детей с ОВЗ [ограниченными возможностями здоровья], детей из малоимущих и многодетных семей. Но и на эти цели зачастую средств местных бюджетов не хватает. Более того, даже за плату далеко не во всех школах обеспечивают младшеклассников здоровым, сбалансированным питанием", - заключила Аршинова.

О законе

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение Думы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.

Президентские поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.