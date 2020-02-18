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Распространение коронавируса нового типа

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

У вывезенных вместе с ними граждан стран ЕАЭС и Украины заболевание также не обнаружено
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, 5 февраля 2020 года Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, 5 февраля 2020 года
© Максим Слуцкий/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми. Об этом сообщила журналистам глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", - сказала она.

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Военные самолеты 5 февраля доставили 144 человека, среди которых россияне, граждане стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии. Карантинный период для граждан завершится 19 февраля.

По данным властей, шесть человек после выписки из санатория планируют остаться в Тюмени, чтобы познакомиться с городом. Остальные отправятся домой в свои регионы на поезде или самолете. Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что "Аэрофлот" и "Российские железные дороги" доставят вернувшихся из Китая граждан РФ после прохождения карантина в регионы бесплатно.

Теги
РоссияКитайТюменская областьРаспространение коронавируса нового типа
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