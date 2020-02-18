Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

ТАСС, 18 февраля. Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми. Об этом сообщила журналистам глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", - сказала она.