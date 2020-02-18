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Хинштейн: астраханскому депутату, который угрожал журналисту, не место в "Единой России"

О конфликте с руководителем фракции единороссов в гордуме Астрахани журналист Александр Алымов рассказал в социальных сетях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн выразил возмущение поведением руководителя фракции единороссов в гордуме Астрахани Ильдара Измайлова и заявил, что ему "не место в партии".

"Получил жалобу от астраханского журналиста на угрозы со стороны главы фракции "Единой России" в гордуме. Обсудил с губернатором Игорем Бабушкиным: он тоже возмущен таким поведением", - заявил Хинштейн во вторник.

"Подобным людям не место в "Единой России", - подчеркнул представитель руководства партии.

Ранее в соцсетях журналист Александр Алымов опубликовал переписку с городским депутатом Измайловым, который просил удалить его фамилию в сообщении в одном из популярных в регионе Telegram-каналов. В частности, Измайлов якобы написал, что журналист плохо знает возможности депутата, "не простит его за опубликованное сообщение" и что "не советовал бы идти журналисту на конфликт". В конце переписки Измайлов попросил Алымова о встрече. Журналист воспринял переписку как угрозу и попросил разобраться в ситуации правоохранительные органы и непосредственно отделение партии "Единая Россия".

Секретарь астраханского регионального отделения партии Игорь Мартынов поручил комиссии по организационно-кадровой работе провести проверку после появления в соцсетях информации об угрозах Алымову.

Теги
РоссияАстраханская областьХинштейн, Александр ЕвсеевичБабушкин, Игорь Юрьевич
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