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Суд в городе Шахты оштрафовал учителя за оскорбление ученика после встречи с депутатом

Инцидент произошел в декабре прошлого года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в городе Шахты Ростовской области оштрафовал на 10 тыс. рублей педагога Алексея Желтова за оскорбления, которые он нанес ученику после того, как школьник заявил о своих политических взглядах на встрече с депутатом заксобрания региона. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель суда.

"Ему [Желтову] назначен штраф в сумме 10 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу", - сказала представитель суда.

В середине декабря прошлого года в Telegram-канале Baza появилась информация, что после урока, на котором присутствовала депутат регионального парламента Екатерина Стенякина, учитель в нецензурных выражениях отругал ученика за то, что тот высказал свою политическую позицию перед депутатом "Единой России". Как сообщили ТАСС в администрации города, в школе началась служебная проверка, а учитель извинился перед подростком и его родителями.

После инцидента в шахтинской школе Стенякина сообщала ТАСС, что заметила у подростка значок с изображением Ленина. На вопрос о том, зачем он его носит, школьник ответил, что хочет вступить в КПРФ. По словам депутата, о реакции педагога на этот диалог она узнала только из новостей. Также она отметила, что дала поручение включить школьника в состав молодежного парламента Шахт.

Теги
РоссияРостовская область
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