Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Twitter

ТАСС, 18 февраля. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается во вторник в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители Японии, Великобритании и США.

В России с некоторыми проблемами столкнулись преимущественно жители Санкт-Петербурга и Новосибирска, однако число отчетов о сбоях относительно невелико.

По данным сервиса, 73% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 15% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 10% - с приложением на платформе Android.