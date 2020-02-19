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Интервью Владимира Путина ТАСС

Владимир Путин ответил на 20 вопросов ТАСС в спецпроекте

Впервые в Рунете появился спецпроект с непосредственным участием президента России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ТАСС запускает спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства. Есть ли в России средний класс? Нужна ли президенту оппозиция? Чем обусловлены большие расходы на армию? Что значат предложенные поправки в Конституцию и с чем связана спешка с отставкой правительства? Спецпроект призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу.

"Это первый проект такого рода не только для ТАСС, но и для Рунета в целом", - рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Интервью Владимира Путина, сделанное специально для интернета, по законам интернета. С очень высоким качеством картинки, с использованием дополнительной графики. Мне думается, это почти историческое событие - когда проекты практически телевизионного масштаба появляются и живут в цифровой среде. И я рад, что такой проект придумало и реализовало именно агентство ТАСС. Мы стремимся не только первыми получать информацию из первых уст, но и экспериментировать с современными форматами".

По факту вопросов задано значительно больше, чем 20, но охватывают они 20 тем, направлений разговора. Автором интервью выступил журналист Андрей Ванденко. "Этот проект принципиально новый и для ТАСС, и для меня", - сказал он. "Хотя последние 30 лет я только тем и занимаюсь, что беру интервью. И дело не в статусе собеседника или видеоформате, в котором прежде я не работал. Вызовом является попытка в трехчасовом разговоре обсудить 20 масштабных тем, охватывающих 20 лет работы и жизни Владимира Путина. А также идея с сериалом из 20 самостоятельных мини-интервью. Посмотрим, что получится в итоге. Рассчитываю, что смотреть будем вместе. Благодарен коллегам из ТАСС за возможность профессиональной перезагрузки".

Эпизоды будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. А уже 26 марта будет доступна полная версия фильма. Каждая серия снабжена анимированной инфографикой: цифрами, фактами, цитатами и графиками. Страница проекта существует на двух языках: русском и английском. Текстовую расшифровку каждой серии также можно прочитать прямо под роликом. Кроме того, в английской версии доступны субтитры на арабском и китайском языках. Платформой для размещения русскоязычной версии выступила соцсеть "Одноклассники" - именно там в первую очередь будут появляться новые серии проекта. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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