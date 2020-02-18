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В Аргентине разработали экспресс-тест для выявления денге

Он значительно уменьшает стоимость диагностики заболевания, отмечают в Национальном университете Сан-Мартина

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 февраля. /ТАСС/. Аргентинские исследователи разработали тест, который позволяет за 10 минут определить, болен ли человек лихорадкой денге. Об этом сообщил Национальный университет Сан-Мартина, где работают ученые.

Тест значительно уменьшает стоимость диагностики денге. Национальное управление по контролю за лекарствами, продуктами питания и медицинским оборудованием Аргентины уже одобрило новый метод.

Устройство для выявление денге по принципу действия похоже на экспресс-тест на беременность, но в качестве биологического образца используется кровь. Как отметил декан Института исследования биотехнологий университета Хуан Угальде, в настоящее время на аргентинском рынке нет аналогов подобного теста на денге. "Есть другие методы диагностики, но реагенты для них импортируются, они дороже, для их проведения требуются специалисты и лаборатории с оборудованием", - сказал он.

По его словам, использование нового теста позволит ускорить диагностику денге, так как врачам в регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, больше не придется отправлять образцы в крупные больницы и ждать результатов.

По данным аргентинских властей, с конца августа к врачам с симптомами лихорадки денге, которую переносят комары вида Aedes aegypti, обратился 2811 житель страны.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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