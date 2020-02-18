Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - написал он в Instagram.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Фев 2020 в 6:52 PST

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Первый канал подтвердил ТАСС эту информацию. "Подтверждаем (уход с канала), - сказали в пресс-службе. - Программа "На самом деле" будет выходить с новым ведущим".

Шепелев проработал на Первом более десяти лет. Вел также передачи "Можешь? Спой!", "Достояние Республики" - вместе с Юрием Николаевым.