Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - написал он в Instagram.
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Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.
Первый канал подтвердил ТАСС эту информацию. "Подтверждаем (уход с канала), - сказали в пресс-службе. - Программа "На самом деле" будет выходить с новым ведущим".
Шепелев проработал на Первом более десяти лет. Вел также передачи "Можешь? Спой!", "Достояние Республики" - вместе с Юрием Николаевым.