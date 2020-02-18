{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Акция "Диктант Победы" запланирована в 30 странах

Это минимальная цифра, есть задача ее увеличить, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы", как ожидается, состоится в более чем 30 странах. Об этом сообщил во вторник замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".

"Не менее 60 площадок появятся в 30 государствах. Это минимальная цифра, наша задача, конечно, ее увеличить", - сказал Хинштейн.

По его словам, диктант запланирован в Великобритании, США, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Мальте и Румынии. "Руководство Минобороны и Росгвардии уже объявило о намерении поддержать проведение нашей акции. Диктант Победы в этом году будут писать на площадках в образовательных учреждениях, конечно же, в суворовских училищах, гарнизонах, частях. Прорабатываем вопрос об организации площадок на объектах, расположенных в Сирийской Арабской Республике, в арктическом регионе, на Байконуре, на кораблях, находящихся на боевом дежурстве", - подчеркнул парламентарий.

Первая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая 2019 года на 1,4 тыс. площадок, в ней приняли участие более 150 тыс. человек в 23 странах. Инициаторами проведения акции стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Целью диктанта стало желание пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В этом году акция состоится 24 апреля 2020 года. Для участников подготовят 25 вопросов, из них 20 будут общефедеральными, а пять будут посвящены местной тематике. В этом году акцию "Единой России" поддержало Министерство обороны РФ, новые площадки развернутся на базе военных училищ и в воинских частях. Кроме того, Минобрнауки даст абитуриентам право включать успешные результаты диктанта в портфолио.

Теги
СирияРоссия"Единая Россия"Хинштейн, Александр Евсеевич75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии в 2020 году откроется самая большая в регионе школа
Она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС