Акция "Диктант Победы" запланирована в 30 странах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы", как ожидается, состоится в более чем 30 странах. Об этом сообщил во вторник замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн на заседании оргкомитета "Наша Победа".

"Не менее 60 площадок появятся в 30 государствах. Это минимальная цифра, наша задача, конечно, ее увеличить", - сказал Хинштейн.

По его словам, диктант запланирован в Великобритании, США, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Мальте и Румынии. "Руководство Минобороны и Росгвардии уже объявило о намерении поддержать проведение нашей акции. Диктант Победы в этом году будут писать на площадках в образовательных учреждениях, конечно же, в суворовских училищах, гарнизонах, частях. Прорабатываем вопрос об организации площадок на объектах, расположенных в Сирийской Арабской Республике, в арктическом регионе, на Байконуре, на кораблях, находящихся на боевом дежурстве", - подчеркнул парламентарий.

Первая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая 2019 года на 1,4 тыс. площадок, в ней приняли участие более 150 тыс. человек в 23 странах. Инициаторами проведения акции стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Целью диктанта стало желание пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В этом году акция состоится 24 апреля 2020 года. Для участников подготовят 25 вопросов, из них 20 будут общефедеральными, а пять будут посвящены местной тематике. В этом году акцию "Единой России" поддержало Министерство обороны РФ, новые площадки развернутся на базе военных училищ и в воинских частях. Кроме того, Минобрнауки даст абитуриентам право включать успешные результаты диктанта в портфолио.