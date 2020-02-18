{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд опроверг подготовку законопроекта о выходном дне 31 декабря

Ранее комиссия правительства РФ не поддержала эту инициативу
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ не готовит законопроект, который позволит сделать 31 декабря выходным днем. Об этом заявил журналистам во вторник глава Минтруда Антон Котяков после заседания оргкомитета "Наша Победа", организованного партией "Единая Россия".

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

"Правительство свою позицию относительно законопроекта ЛДПР озвучила. Минтруд разработку нового законопроекта не проводит", - сказал министр.

Теги
Россия"Единая Россия"ЛДПРЛеонов, Сергей ДмитриевичКотяков, Антон Олегович
Реклама на ТАСС
Минобрнауки увеличит количество мест на гуманитарных специальностях в вузах
В министерстве отметили, что цифры будут распределены "по месту", то есть между вузами, где дают по этим направлениям качественную подготовку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС