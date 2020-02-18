Минтруд опроверг подготовку законопроекта о выходном дне 31 декабря

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ не готовит законопроект, который позволит сделать 31 декабря выходным днем. Об этом заявил журналистам во вторник глава Минтруда Антон Котяков после заседания оргкомитета "Наша Победа", организованного партией "Единая Россия".

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный депутатами от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

"Правительство свою позицию относительно законопроекта ЛДПР озвучила. Минтруд разработку нового законопроекта не проводит", - сказал министр.